348 عسكريًا و69 رجل أمن قتلى منذ بدء الحرب في غزة

قُتل 348 عسكريًا و69 رجل أمن، منذ بدء حربها على غزة وارتفع عدد الجرحى إلى 7262 مصابًا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري.



وقال هاغاري إنّ بين القتلى 348 جنديًا وضابطًا في الجيش الإسرائيليّ و59 من الشرطة و10 من جهاز الأمن العام.