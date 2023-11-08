إتصالات اسرائيلية أميركية لحماية المدنيين واحترام القانون الدوليّ الإنسانيّ في غزة

طلب الرئيس الأميركيّ جو بايدن، خلال اتصال هاتفيّ، من رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وقفًا موقتًا للقتال، في غزة.



وأكّدت نائبة الرئيس الأميركيّ كامالا هاريس، في اتصال مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدوليّ الإنسانيّ، وفق ما أوضح البيت الأبيض.



كما أكدت هاريس على الإسراع في إيصال المساعدات إلى غزة وتحميل المستوطنين مسؤولية الأعمال العنيفة، في الضفة.