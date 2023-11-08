المفوضية الأوروبية توصي بمفاوضات انضمام اوكرانيا ومولدافيا الى الاتحاد الاوروبي

أوصت المفوضية الأوروبية الأربعاء بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي وبمنح جورجيا وضع دولة مرشحة للعضوية في التكتل.



وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير الأربعاء "إنه يوم تاريخي لأن المفوضية توصي بأن يفتح المجلس مفاوضات انضمام مع أوكرانيا ومولدافيا".

