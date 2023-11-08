رئيسي: تحسين العلاقات مع الدول أولوية إيران

رأى الرئيس الإيرانيّ ابراهيم رئيسي، قبل مغادرته طاجيكستان، أن تحسين العلاقات مع الدول هو أولوية السياسة الخارجية لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وتطرق رئيسي، في حديثه، إلى القضية الفلسطينية معتبرًا اياها قضية عالم الإنسانية.وأكّد أنّ أهم قضية مطروحة، في اللقاء، مع رؤساء الدول وفي قمة أوزبكستان، هي قضية غزة، مشيرًا إلى "أنّ المعنيين، في العالم، بمختلف اطيافهم ودياناتهم ولغاتهم لديهم كراهية شديدة لإسرائيل وجرائمها الشنيعة."