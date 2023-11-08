قطر تتوسط لإطلاق رهائن مقابل وقف إطلاق نار موقت في غزة

تقود قطر جهود وساطة لإطلاق 10 إلى 15 رهينة تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها على إسرائيل قبل شهر، مقابل وقف إطلاق نار ليوم أو يومين في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات الأربعاء.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس شرط عدم كشف اسمه لحساسية المحادثات: "تجري مفاوضات بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين" في غزة.



وتحتجز حماس منذ السابع من تشرين الأول، 240 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، وفق السلطات الإسرائيلية.