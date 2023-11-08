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زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب بحر باندا الإندونيسي
أخبار دولية
2023-11-08 | 09:17
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زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب بحر باندا الإندونيسي
ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات بحر باندا في إندونيسيا، على ما قال مركز المسح الجيولوجي الأميركي، من دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.
وسُجل وقوع الزلزال على مسافة من الشاطئ وعلى عمق ضحل، الساعة 8,02 مساء بالتوقيت المحلي (13,02 ت غ)، وفق المركز الأميركي.
ولم تصدر وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا من أمواج تسونامي.
أخبار دولية
زلزال
بحر باندا
إندونيسيا
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