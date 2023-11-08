الحكم على الفرنسي لوي ارنو المعتقل في ايران بالسجن خمس سنوات

حكم على الفرنسي لوي أرنو المعتقل في ايران منذ أيلول 2022 بالسجن خمس سنوات "بعد جلسات عدة في محكمة بدون حضور محاميه" كما أعلنت والدته سيلفي أرنو الأربعاء.



وقالت في بيان إن "الاتهامات الموجهة ضده، وهي الدعاية والمساس بأمن الدولة الايرانية، لا أساس لها على الاطلاق".



ولم ترشح أي معلومات في ايران عن المحاكمة والحكم.



والى جانب لوي أرنو، هناك ثلاثة فرنسيين لا يزالون معتقلين في ايران وتعتبرهم فرنسا "رهائن دولة": سيسيل كولر وجاك باري ومعتقل ثالث لم تكشف هويته أبدا.



وقالت والدة لوي ارنو في بيانها ان "لوي قام برحلته بهدف اكتشاف التنوع الثقافي في العالم، وقد توقف في ايران، البلد الذي كان يحلم بزيارته منذ وقت طويل، لتاريخه الغني وسكانه المضيافين".



وأضافت الأم: "هذا الحكم هو مساس بحقوق الإنسان والحريات الفردية. إنه يطاول شخصا بريئا من دون سبب، ويعاقب تعسفا شخصا يهوى الثقافة والتاريخ واكتشاف بلدان جديدة. لقد كان دائما بعيدا من الحركات الاجتماعية التي كانت بدأت للتو. ولم يتصرف في أي لحظة انطلاقا من نوايا سياسية او بخفة".



