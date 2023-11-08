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باريس تندد بشدة بقرار إيران سجن مواطن فرنسي

أخبار دولية
2023-11-08 | 09:39
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باريس تندد بشدة بقرار إيران سجن مواطن فرنسي
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باريس تندد بشدة بقرار إيران سجن مواطن فرنسي

نددت فرنسا الأربعاء بشدة بقرار محكمة إيرانية الحكم على مواطن فرنسي بالسجن خمس سنوات.
     
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي إن سجن لوي ارنو "غير مقبول"، مضيفة: "ندعو للإفراج الفوري عنه وعن جميع الفرنسيين الموقوفين تعسفا في إيران".

أخبار دولية

باريس

إيران

سجن

لوي ارنو

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