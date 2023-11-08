حماس تتهم الأونروا بـ"التواطؤ" مع إسرائيل في "النزوح القسري" لسكان غزة

اتهمت حركة حماس الأربعاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بـ"التواطؤ" مع إسرائيل في "النزوح القسري" لسكان غزة.



وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في بيان: "نؤكد أن تخاذل وكالة الأونروا ومسؤوليها عن دورهم الواجب هو تواطؤ واضح مع الاحتلال ومخططاته بالتهجير القسري".