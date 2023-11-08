إخلاء مدرسة في ألمانيا بسبب الإشتباه بوجود مسلحين

إخلاء مدرسة في ألمانيا بسبب الإشتباه بوجود مسلحين

أخلت شرطة مدينة هامبورغ شمال ألمانيا الأربعاء مدرسة ثانوية بعد تلقي بلاغ بوجود شخصين داخلها، يحتمل أنهما مراهقان، ويشتبه في كونهما يحملان "أسلحة نارية".



وأوضحت الشرطة على موقع إكس أن "هناك حاليًا مؤشرات إلى وجود تهديد داخل ثانوية بلانكنيز، وقد دخلتها الشرطة وأخرجت مجموعة أولى من التلاميذ"، من دون إضافة تفاصيل.



وقال متحدث بإسم الشرطة إن المعلومات التي تلقتها تفيد بأن شخصين ربما مراهقان يمكن أن يكونا شهرا سلاحًا ناريًا.



وأضاف: "إبتعدا بعد ذلك نحو وجهة غير معروفة".



وتقوم قوات الأمن حاليًا بإجراء تفتيش داخل الثانوية وإخراج التلاميذ والمدرسين تدريجيًا، وفق المصدر نفسه.