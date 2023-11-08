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بريطانيا تحذر من أن روسيا تستخدم الذهب للإلتفاف على العقوبات
أخبار دولية
2023-11-08 | 10:53
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بريطانيا تحذر من أن روسيا تستخدم الذهب للإلتفاف على العقوبات
بريطانيا تحذر من أن روسيا تستخدم الذهب للإلتفاف على العقوبات
أصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا "أن سي آيه" الأربعاء إنذارًا أحمر للقطاع المالي تحذر فيه من أن روسيا تستخدم الذهب للإلتفاف على العقوبات المفروضة عليها بعد غزوها لأوكرانيا.
وقالت الوكالة البريطانية إن هناك محاولات متعمدة تبذل لغسل الذهب الخاضع للعقوبات لتمويه مصدره حتى يصبح بالإمكان إخفاؤه في سلاسل التوريد وبيعه في المملكة المتحدة وحول العالم.
وأضافت الوكالة التي تعنى بمكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة والدولية إن الذهب المصدر من روسيا منذ تموز يتم شحنه بشكل متزايد إلى الدول التي لا تطبق عقوبات على الذهب الروسي.
وحذرت من أنه يمكن بعد ذلك صهر الذهب وإعادة صياغته أو تكريره لإخفاء أصوله.
أخبار دولية
بريطانيا
روسيا
الذهب
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