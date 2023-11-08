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مصدر مقرب من حماس: مفاوضات حول هدنة من ثلاثة أيام في مقابل إطلاق 12 رهينة نصفهم أميركيون

مصدر مقرب من حماس: مفاوضات حول هدنة من ثلاثة أيام في مقابل إطلاق 12 رهينة نصفهم أميركيون

أعلن مصدر مقرب من حركة حماس وجود مفاوضات مع إسرائيل بوساطة قطرية حول هدنة من ثلاثة أيام في مقابل إطلاق سراح 12رهينة نصفهم أميركيون.



وأكد المصدر أن إحراز تقدم حول الهدنة متوقف حاليًا على مدة الهدنة وشمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق.



وبحسب المصدر، فإن قطر تنتظر الرد الإسرائيلي.