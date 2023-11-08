34 قتيلاً من قوات النظام السوري ومقاتلين موالين لها في هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية

قتل 34 عنصراً من قوات النظام ومقاتلين موالين لها جراء هجمات متزامنة شنّها تنظيم الدولة الإسلامية الأربعاء في البادية السورية، في حصيلة تعدّ من بين الأعلى خلال العام الحالي، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وغالباً ما يتبنى التنظيم المتطرف استهداف نقاط تابعة لجهات عدّة أو حافلات تقل جنوداً أو موظفين عامين خصوصاً في منطقة البادية المترامية الأطراف والتي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم بعد دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم في شرق سوريا.



وأفاد المرصد بمقتل ثمانية عسكريين على الأقل و26 مقاتلاً آخرين غالبيتهم من قوات الدفاع الوطني، التابعة لقوات النظام، "جراء هجمات متزامنة شنّها تنظيم الدولة الإسلامية فجر الأربعاء على حواجز ونقاط عسكرية" في البادية.



وكان المرصد أفاد في وقت سابق بمقتل 30 عنصراً إلا أنه رجّح ارتفاع الحصيلة "لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة".



وشنّ التنظيم المتطرف هجماته على منطقة الرصافة في البادية السورية، الواقعة بين محافظات دير الزور (شرق) والرقة (شمال) وحمص (وسط).



وأفاد المرصد في وقت لاحق بضربات شنتها طائرات روسية على منطقة الرصافة ضمن البادية السورية، وحيث يتوارى عناصر التنظيم.



وأسفرت تلك الضربات، وفق المصدر ذاته، عن مقتل سبعة عناصر من التنظيم.



وتعد حصيلة هجمات التنظيم الأربعاء من الأعلى هذا العام، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.