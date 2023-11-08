القوات المسلحة اليمنية: اسقطنا طائرة أميركية MQ9 ...ونؤكد حقنا في الدفاع عن البلاد

اعلنت القوات المسلحة اليمنية انها تمكنت من إسقاط طائرة أميركية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأميركي للكيان الإسرائيلي.



واكدت "حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية" بحسب البيان.



وقالت: "إن التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني".