أبو عبيدة: وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية... والعدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى

أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنهم وثقوا تدمير "136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا، وإخراجها عن الخدمة" من القوات التي دفعت بها إسرائيل للتوغل البري في قطاع غزة المحاصر.



وأكد استمرار كتائب القسام في القتال والتصدي للعدوان في كل المحاور البرية شمال وشمال غرب وجنوب غزة.



كما تناول موضوع الأسرى والمحتجزين، مؤكدا أن "العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم" مشيرا إلى أن إسرائيل "تعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب وتعرض حياتهم للخطر".



وقال المتحدث باسم القسام: "نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل، أو مجزأ".