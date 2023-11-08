ارتفاع كبير في صادرات المعدات العسكرية الألمانية إلى اسرائيل

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن الموافقات التي أعطتها ألمانيا لتصدير معدات عسكرية إلى اسرائيل ارتفعت عشرة أضعاف هذا العام، في وقت بررت برلين ذلك بإعطائها الأولوية للطلبات المقدمة من إسرائيل عقب الهجوم الذي نفذته حماس ضدها.



وأفادت البيانات بأن ألمانيا وافقت حتى 2 تشرين الثاني هذا العام على تصدير معدات عسكرية بقيمة 303 ملايين يورو إلى اسرائيل، أي نحو عشرة أضعاف موافقات العام الماضي التي بلغت قيمتها 32 مليون يورو.



وتشمل موافقات هذا العام معدات بقيمة 19 مليون يورو تندرج في فئة "الأسلحة الحربية"، فيما يندرج الجزء الأكبر الذي تبلغ قيمته 284 مليون يورو في فئة "سلع عسكرية أخرى"، تشمل مركبات مدرعة ورادارات.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في وزارة الاقتصاد الألمانية قوله: "بعد "الهجوم الإرهابي" الذي شنته حماس على إسرائيل، تعطي الحكومة الألمانية الأولوية لمعالجة طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل والبت بها".



ومنذ 7 تشرين الأول عندما شنّت حماس هجومها المباغت وغير المسبوق على جنوب إسرائيل، قامت السلطات الألمانية بالبت في 185 طلب شراء اسرائيلي لمعدات عسكرية.



وأفاد المصدر بأنه حتى 2 تشرين الثاني، وافقت السلطات على 218 طلبا إسرائيليا، بدون تقديم تفاصيل عن عدد التراخيص التي جاءت بعد 7 تشرين الأول.