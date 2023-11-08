أوكرانيا تتهم روسيا بقصف سفينة مدنية متجهة إلى مرفأ في منطقة أوديسا

أعلنت أوكرانيا الأربعاء أن روسيا أطلقت صاروخا على سفينة مدنية أثناء دخولها ميناء في منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود، ما أدى إلى إصابة أفراد من طاقمها بجروح ومقتل ملاح يوجه السفينة.



وقال الجيش الأوكراني ان "الصاروخ ضرب هيكل سفينة مدنية ترفع علم ليبيريا أثناء دخولها إلى الميناء. أصيب ثلاثة من أفراد الطاقم وهم مواطنون من الفيليبين بجروح، نقل أحدهم إلى المستشفى. وقتل ملاح وأصيب عامل آخر في الميناء بجروح".