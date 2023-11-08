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الحكومة الإسرائيلية ترى أن "من السابق جدا لأوانه" الحديث عن مستقبل غزة
أخبار دولية
2023-11-08 | 14:17
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الحكومة الإسرائيلية ترى أن "من السابق جدا لأوانه" الحديث عن مستقبل غزة
رأت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء أن من "السابق جدا لأوانه" التحدث عن "سيناريوهات" حول مستقبل قطاع غزة الذي يجب أن "ينزع السلاح فيه"، لكنها أشارت إلى أنها تتشاور مع دول أخرى بشأن هذا الوضع.
ولفت المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي الى أنه "من السابق جدا لأوانه التحدث عن سيناريوهات مرحلة "ما بعد" حماس".
وقال: "أتمنى أن تكون مرحلة "ما بعد" حماس الأسبوع المقبل، لكن الأمر قد يستغرق على الأرجح مدة أطول".
وأضاف: "نبحث في احتمالات عدة مع شركائنا الدوليين"، مشددا على أن ثمة "عاملا مشتركا" هو أن يكون قطاع غزة "منزوع السلاح حتى لا يصبح مجددا في أي وقت من الأوقات وكرا "للإرهاب"".
أخبار دولية
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