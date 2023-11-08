الجيش الإسرائيلي: 50 ألف مدني فروا الأربعاء من شمال قطاع غزة الى جنوبه

أعلن الجيش الإسرائيلي أن 50 ألف مدني فروا الأربعاء من شمال قطاع غزة الى جنوبه فيما المعارك مستعرة بينه وبين حركة حماس.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "رأينا اليوم كيف أن 50 ألفا من سكان غزة انتقلوا من شمال القطاع إلى جنوبه"، مضيفا: "يغادرون لأنهم يدركون أن حماس فقدت السيطرة في الشمال وأن الجنوب أكثر أمنا وفيه منطقة آمنة تتوافر فيها الأدوية والمياه والأغذية".