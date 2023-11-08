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LBCI

في معاناة أطفال غزة اليومية... محاولات الحصول على قطرة مياه

أخبار دولية
2023-11-08 | 14:34
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في معاناة أطفال غزة اليومية... محاولات الحصول على قطرة مياه
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في معاناة أطفال غزة اليومية... محاولات الحصول على قطرة مياه

في معاناة أطفال غزة اليومية... محاولات الحصول على قطرة مياه

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