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في معاناة أطفال غزة اليومية... محاولات الحصول على قطرة مياه
أخبار دولية
2023-11-08 | 14:34
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في معاناة أطفال غزة اليومية... محاولات الحصول على قطرة مياه
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في معاناة أطفال غزة اليومية... محاولات الحصول على قطرة مياه
في معاناة أطفال غزة اليومية... محاولات الحصول على قطرة مياه
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