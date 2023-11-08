للمرة الأولى منذ تموز... تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 80 دولارا

تراجع سعر خام برنت الأربعاء إلى أقل من 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ تموز.



وانخفض برميل خام برنت القياسي العالمي لمدة وجيزة بأكثر من 2% ليسجّل 79,80 دولارا، قبل أن يعود سعره إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل.



في الأثناء، هبط العقد الأميركي القياسي غرب تكساس الوسيط إلى 75,44 دولارا للبرميل ليسجّل أدنى مستوى له منذ تموز.



وقال محلل الأسواق لدى "أواندا" كريغ إرلام: "بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ تموز اليوم في ظل تأثير التوقعات الاقتصادية الأضعف".



وتراجع الخام بالفعل بنسبة حوالى 4% الثلاثاء بعد أنباء عن تراجع صادرات الصين بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في تشرين الأول إذ أثار ذلك مخاوف جديدة حيال مدى إمكان استهلاكها للطاقة.



وأضاف إرلام أن "التركيز ينتقل بوضوح من النقص في الإمداد إلى الطلب الضعيف، وإصرار المصارف المركزية على إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة يمكن أن يفاقم الوضع".