واشنطن تؤكد إسقاط الحوثيين مسيرة أميركية قبالة اليمن

أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية الأربعاء أن الحوثيين المدعومين من إيران أسقطوا قبالة السواحل اليمنية طائرة أميركية مسيرة من طراز "إم كيو-9".وقال المسؤول إن "قوات الحوثيين أسقطت قبالة السواحل اليمنية طائرة عسكرية أميركية من طراز إم كيو-9 مسيرة عن بعد"، مؤكدًا بذلك صحة ما أورده الحوثيون قبل ساعات من ذلك من أن دفاعاتهم الجوية أسقطت هذه المسيرة.