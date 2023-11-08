تعطل إجلاء الجرحى ومزدوجي الجنسية من غزة عبر رفح

أعلن مسؤول فلسطيني أنه لم يتم إجلاء أي مصابين فلسطينيين أو أشخاص مزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الأربعاء، في ثاني توقف لعمليات الإجلاء منذ مطلع تشرين الثاني.وظل المعبر مغلقًا بسبب رفض إسرائيل الموافقة على قائمة الجرحى الذين كان من المقرر إجلاؤهم الأربعاء والتي سلمتها سلطات حماس إلى مصر، بحسب ما صرح مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس.وسبق أن توقفت عمليات الإجلاء يومي 3 و4 تشرين الثاني للسبب نفسه.