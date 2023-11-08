إيصال ثاني شحنة أدوية إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة منذ بدء الحرب

أعلنت الأمم المتحدة إيصال شحنة إمدادات طبية وأدوية طارئة الأربعاء إلى مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، وهي الشحنة الثانية التي تصل المؤسسة الصحية منذ بدء الحرب، مؤكدة أن هناك حاجة إلى المزيد.وفي بيان مشترك، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن "المساعدات وصلت إلى أكبر مستشفى في غزة رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها موظفونا وشركاؤنا في مجال الصحة بسبب القصف المستمر".وشدد المسؤولان الأمميان على أن عملية تسليم الإمدادات المنقذة للحياة إلى المستشفى الواقع في مدينة غزة هي الثانية فقط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول.وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في البيان: "رغم ترحيبنا، إلا أن الكميات التي سلمناها بعيدة عن أن تكون كافية للإستجابة للإحتياجات الهائلة في قطاع غزة".ووصفا الأوضاع في مستشفى الشفاء بـ"الكارثية"، حيث يوجد مريضان تقريبًا لكل سرير فيما يتزايد عدد الجرحى كل ساعة.