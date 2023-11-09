غارة جوية أميركية على مخزن أسلحة في سوريا مرتبط بإيران

أغار سلاح الجو الأميركي في شرق سوريا على مخزن أسلحة مرتبط بإيران وذلك ردّاً على هجمات استهدفت عناصر أميركيين، بحسب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.



وأكد أوستن في بيان أنّ "القوات العسكرية الأميركية نفّذت ضربة دفاعاً عن النفس ضدّ منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له.



ولفت إلى أن هذه الضربة نفّذتها طائرتان أميركيتان من طراز إف-15 ضدّ منشأة لتخزين أسلحة.