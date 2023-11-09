اجتماع متوقع بين بايدن وشي في 15 تشرين الثاني

أفاد مصدران مطلعان بأنّه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ في 15 تشرين الثاني في سان فرانسيسكو، في قمة هي الأولى بين القوتين.



ولم يعلن الجانبان رسميا عن الموعد لكنهما اتخذا ترتيبات لعقد الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقبلة والتي تستضيفها الولايات المتحدة، وفق مسؤول أميركي ودبلوماسي مقيم في واشنطن تحدّثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.



ولم تؤكّد الحكومتان علناً عقد قمة بين شي وبايدن، لكنهما أعطتا مؤشرات واسعة النطاق إلى أنّهما تتوقّعان عقدها.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في 31 تشرين الأول إنّ واشنطن تأمل في إجراء "محادثة بنّاءة في سان فرانسيسكو" بين الرئيسين.



وسيكون هذا الاجتماع الأول بين الزعيمين منذ أن أجريا محادثات مطوّلة في تشرين الثاني 2022 في بالي على هامش قمة مجموعة العشرين.



وتحدّث بايدن وشي بشكل إيجابي عن تلك المحادثات، قائلين إنّهما بحثا سبل تجنب وقوع نزاع.