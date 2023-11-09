بلينكن يحذّر من العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وموسكو

حذّر وزير الخارجية الأميركيّ أنطوني بلينكن، من تزايد التعاون العسكريّ، بين كوريا الشمالية وروسيا وذلك خلال زيارته كوريا الجنوبية.



وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع نظيره الكوريّ الجنوبيّ، في سيول: "نحن نتشارك مخاوف عميقة في شأن التعاون العسكريّ المتناميّ والخطر، بين كوريا الشمالية وروسيا."

ودعا بلينكن الصين إلى المساعدة في منع كوريا الشمالية من القيام بأعمال "مزعزعة للاستقرار" مثل إطلاق صواريخ محظورة.