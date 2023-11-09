كنعاني: يرفض ادعاءات البيان المشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع

ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، بالادعاءات الواردة، في البيان المشترك، لوزراء خارجية مجموعة السبع والبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية والدفاع، في اليابان وبریطانیا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، في طوكيو.



وأكّد كنعاني أنّ برنامج إيران النوويّ هو لأغراض سلمية وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أیّدت هذا الأمر مرارًا.



وردًا على ما ورد، في البيان المذكور، من ادعاءات كاذبة، فيما يتعلق بفصائل المقاومة، في فلسطين ولبنان، قال: منذ بداية الأزمة الراهنة في غزة، بدأت الجمهورية الإسلامية الإیرانیة جهودا متواصلة لوقف الإعتداءات العسكرية التي تشنها إسرائيل على غزة وإنقاذ حياة مواطنيها وسكانها العزل، وهي الجهود التي ما زالت مستمرة."



وأعلن أنّ الادعاءات الموجهة ضد إيران، فيما يتعلق بالحرب، في أوكرانيا والبرنامج الصاروخيّ والطائرات من دون طيار والجهات غير الحكومية والأمن البحريّ والممرات المائية لا أساس لها من الصحة ولا قيمة لها وتعود إلی أهداف ودوافع سياسية لهذه الدول.