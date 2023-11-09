منظمات غير حكومية فلسطينية تتوجه إلى الجنائية في شأن "جرائم حرب" إسرائيلية

وجّه محام فرنسيّ رسالة باسم ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتنديد خصوصًا "بجرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" ارتكبها وَفق هذه المنظمات الجيش الإسرائيليّ، في قطاع غزة.



وجاء في الرسالة التي وجهت، مساء الأربعاء، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنّ الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان هي "نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب".



وطُلب أيضًا من المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات توقيف في حق "المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم" بينهم رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو والرئيس اسحق هرتسوغ.



وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية إيمانويل داود لوكالة فرانس برس، إنّ المنظمات غير الحكومية ترغب في أن "يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربًا مع إفلات تام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيًا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدوليّ."



وشددت المنظمات غير الحكومية، في بيانها، على أنّ "العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية كانت مدمرة جدًا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين، في غزة، الذين اضطروا إلى النزوح."



ونددت باستخدام "غازات سامة" وتدمير "الكثير من المنازل" والمباني غير العسكرية.

