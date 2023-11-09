ماكرون: للسعي إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"

دعا الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار، بين إسرائيل وحركة "حماس".



ورأى ماكرون، خلال افتتاح المؤتمر الإنسانيّ، عن غزة، في باريس، وجوب القيام بعمل على حماية المدنيين، في قطاع غزة "أي الحاجة إلى هدنة إنسانية سريعة وإلى وقف إطلاق النار."



وقال: "يجب أن يصبح ذلك ممكنا".