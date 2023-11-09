خمسة قتلى في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين في الضفة الغربية

قتل خمسة فلسطينيين في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة في عملية للجيش الإسرائيلي وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأكدت الوزارة في بيان، أن "حصيلة الشهداء في جنين 5، إضافة إلى 6 إصابات بينها حالات خطيرة".



وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بعمليات في جنين وسيصدر بيانا بعد الانتهاء منها من دون تقديم مزيد من التفاصيل.