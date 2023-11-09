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ماكرون: فرنسا ستزيد مساعداتها لغزة إلى 100 مليون يورو
أخبار دولية
2023-11-09 | 05:11
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ماكرون: فرنسا ستزيد مساعداتها لغزة إلى 100 مليون يورو
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستخصّص 80 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ليصل مجموعها لهذا العام إلى 100 مليون يورو.
وقال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس: "أعلنت فرنسا منذ 7 تشرين الأول مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون يورو، وسنزيدها إلى 100 مليون يورو للعام 2023".
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