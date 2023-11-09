مساعدات طبية اضافية من الأردن إلى قطاع غزة

أرسلت طائرة مساعدات طبية إلى قطاع غزة، على أن يتم إدخال حمولتها عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع مصر.

وتحمل الطائرة على متنها، نحو 45 طنا من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة.

وأشارت الهيئة الخيرية الهاشمية في بيان، الى أن هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها المملكة إلى غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 تشرين الأول الماضي.