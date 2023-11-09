صربيا تضبط آلاف المهاجرين بعد إطلاق نار على حدودها

أعلن مسؤولون، في صربيا، أنّ الشرطة ضبطت 4500 مهاجر "غير نظاميّ"، خلال أقل من أسبوعين، وذلك خلال عملية على مستوى البلاد أعقبت إطلاق نار أودى بثلاثة مهاجرين.



وضبطت الشرطة، خلال مداهمات في مناطق حدودية بجنوب شرق صربيا وجنوبها، خمسة مسدسات وبنادق آلية وأكثر من 1500 طلقة ذخيرة.



واعتُقل ثمانية أشخاص بشبهة الإتجار بالبشر، فيما أُوقف قرابة 120 آخرين بـ"تهم جنائية مختلفة" وفق وزارة الداخلية.



وقالت الشرطة إنّ وزارة الداخلية ستواصل هذه المعركة حتى تُحلّ مشكلة الهجرة غير النظامية وقطع سلسلة الاتجار بالبشر بشكل كامل.



ووفق الوزارة نُقل 3000 من المهاجرين إلى مراكز إيواء تشرف عليها الحكومة.