بمبادرة من ماكرون... فرنسا تستضيف "مؤتمرا إنسانيا" لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة

استضافت فرسا، مؤتمرا دوليا بشأن المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

وجمع المؤتمر، الدول والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الناشطة في القطاع، في ظل عدم دعوة أيّ ممثلٍ لاسرائيل.

وبررّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هذا الأمر، بالقول إنه سيُطلِعُ تل أبيب على أجواء المؤتمر.

كما أعلنَ أن فرنسا ستزيدُ مساعداتِها لغزة إلى 100 مئة مليون يورو.

وشددّت الكلمات خلال المؤتمر، على ضرورةِ وقفِ اطلاقِ النار وانشاءِ ممراتٍ انسانية.