اردوغان: الدول التي تتحدث دائما عن الحقوق والحريات تصمت أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن الدول التي تتحدث دائماً عن الحقوق والحريات تصمت أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة.



وجاء كلام اردوغان في أعمالِ القمة السادسةَ عشرةَ لمنظمةِ التعاون الاقتصادي في العاصمة الأوزبكية .