ارتفاع حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على غزة الى 10812 شخصا

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الخميس ارتفاع حصيلة قتلى ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى10812 قتيلا بعد 34 يوما من اندلاع الحرب مع الدولة العبرية.



وقالت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 من النساء و667 مسنا، واصابة 26905 مواطناً منذ السابع من تشرين الأول الماضي".