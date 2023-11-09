"هيومن رايتس ووتش" تعرب عن قلقها إزاء استضافة الإمارات مؤتمر كوب28

أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن "قلقها البالغ" إزاء استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب28" أواخر العام الحالي، مشيرةً إلى أن السجل الحقوقي للدولة المضيفة وأجهزة المراقبة لديها يثيران "الرعب".



وسبق أن أكّدت الإمارات أنّ ستكون هناك "مساحة" مخصصّة للناشطين البيئيين للتجمع "السلمي" فيها وإيصال أصواتهم، خلال المؤتمر المقرر عقده في دبي من 30 تشرين الثاني إلى 12 كانون الأول.



وقالت الباحثة في انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات لدى المنظمة جوي شيا في مؤتمر صحافي عبر الانترنت الأربعاء، إن "أجهزة المراقبة المتقدمة" في الدولة الخليجية، بما في ذلك تلك المخصّصة للتعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي المستخدم "لمراقبة الأماكن العامة والأفراد والإنترنت"، هي أسباب تدعو للقلق.



وأضافت "نشعر بقلق بالغ إزاء آثار هذه التقنيات على قدرة المشاركين في كوب28 على المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر".