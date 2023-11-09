فتى يهاجم رجلا يرتدي ملابس حاخام في مترو باريس

أوقف فتى الأربعاء في باريس بعدما هاجم شخصا يرتدي ملابس رجل دين يهودي في مترو العاصمة الفرنسية بين محطّتي "لا شابيل" و"غار دو نور"، على ما أفادت النيابة العامة الخميس.



ووضع الفتى في الحبس الاحتياطي في مركز شرطة الدائرة السادسة عشرة بتهمة ارتكاب أعمال عنف متعمدة مشددة بفعل عاملين أحدهما انتماء الضحية الديني الحقيقي أو المفترض.



وأوضح المصدر أن الفتى بادره باللغة العربية وركله في ظهره، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها شبكة بي إف إم تي في. وتم توقيفه لاحقا بعد التعرف عليه بفضل مشاهد كاميرات المراقبة في المحطة. ولم يصب الرجل بجروح وقدّم شكوى.



وأعلنت الحكومة الفرنسية أن الأعمال المعادية للسامية انتشرت في البلاد منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.