بايدن يؤكد "لا توجد إمكانية" لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن الخميس أنه حاليا "لا توجد إمكانية" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.



وقال بايدن للصحافيين ردا على سؤال حول فرص تطبيق وقف لإطلاق النار قائلا "لا توجد إمكانية"، قبل أن يتوجه إلى ايلينوي.