حماس تعلن وصول اسماعيل هنية إلى مصر لإجراء محادثات حول غزة

أعلنت حركة حماس الخميس وصول رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية إلى مصر لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين عن الأوضاع في قطاع غزة.وقالت الحركة في بيان إن هنية وصل إلى مصر مع وفد يضم " خالد مشعل وخليل الحية صباح الخميس"، مشيرة أنه التقى مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل "وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة".