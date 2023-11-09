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إيطاليا ترسل مستشفى عائما الى شرق المتوسط لعلاج المصابين في غزة
أخبار دولية
2023-11-09 | 10:56
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إيطاليا ترسل مستشفى عائما الى شرق المتوسط لعلاج المصابين في غزة
أرسلت إيطاليا مستشفى عائما من المقرر أن يصل خلال "أيام قليلة" إلى شرق البحر المتوسط بهدف مساعدة المدنيين الجرحى في قطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب ما أفاد متحدث باسم وزير الدفاع الخميس.
وأبحرت السفينة "فولكانو" المجهزة بغرف عمليات ومعدات التشخيص والأدوية والعاملين الطبيين المتخصصين، ليل الأربعاء في اتجاه قبرص بداية، بحسب وزارة الدفاع الإيطالية.
وقال متحدث باسم الوزير غيدو كروسيتو إن المستشفى العائم من المفترض أن يصل "في غضون أيام قليلة، بحسب الظروف البحرية والمناخية"، من دون توضيح ما اذا كانت ستقترب من سواحل القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني في مؤتمر صحافي في باريس الخميس أن السفينة "ستكون خارج مياه غزة في أسرع وقت ممكن، جاهزة لاستقبال المدنيين الجرحى والاعتناء بهم".
وكان كروسيتو أكد الأربعاء أن السفينة سيتبعها "في الأيام المقبلة" إرسال مستشفى ميداني، ما يشكّل "علامة ملموسة على المساعدات الإنسانية التي ترسلها بلادنا إلى قطاع غزة" في ظل الحرب التي دخلت شهرها الثاني.
ونقلت وكالة "اي جي اي" الإيطالية عن وزير الدفاع قوله إن "مبادرة من هذا النوع ستحظى باستقبال جيد من قبل كل من إسرائيل والفلسطينيين".
أخبار دولية
إيطاليا
مستشفى
البحر المتوسط
غزة
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