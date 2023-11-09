البيت الأبيض يعلن موافقة إسرائيل على "هدن" يومية لأربع ساعات في شمال غزة

أعلن البيت الأبيض الخميس أن إسرائيل وافقت على تنفيذ "هدن" يومية لأربع ساعات في شمال غزة للسماح للسكان بالتوجه جنوبا في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين: "ستبدأ إسرائيل بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الاعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات".