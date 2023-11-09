مديرا الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية يجريان محادثات في الدوحة بشأن غزة

يجري مديرا الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية محادثات في الدوحة مع مسؤولين قطريين بشأن "وقف إنساني" للحرب في غزة يتيح إطلاق رهائن وإدخال مساعدات، وفق ما أفاد مسؤول مطلع على الزيارة الخميس.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: "يزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومدير الموساد ديفيد بارنياع الدوحة لإجراء محادثات ثلاثية مع القطريين للعمل على تفاصيل وقف إنساني محتمل (للقتال) من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق رهائن وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة". وأضاف أن "المحادثات كانت تتقدم بشكل جيد في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى اتفاق".