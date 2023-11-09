وزير الخارجية الإيطالي يقترح تشكيل قوة تابعة للأمم المتحدة لغزة

وزير الخارجية الإيطالي: على الأمم المتحدة أن "تلعب دورا" من أجل إحلال الهدوء في قطاع غزة

رأى وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أن على الأمم المتحدة أن "تلعب دورا" من أجل إحلال الهدوء في قطاع غزة، طارحا حلا شبيها بقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).



وقوة يونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف عنصر ينتشرون في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.



وقال تاياني خلال مؤتمر صحافي: "إن أردنا محاولة الدفع بفكرة ... حلّ على أساس دولتين إسرائيلية وفلسطينية، لا يكفي أن نقول ذلك، بل يجب أن نتحرك ... يجب بالعمل على حلّ ... وطرح أفكار على الطاولة".



وأضاف الوزير بعد مشاركته الخميس في باريس في المؤتمر الإنساني حول غزة: "لا أدري إن كان هذا الحل الذي سيقبل به الجميع، لكنّني أعتقد أن بإمكان الأمم المتحدة أن تلعب دورا مثلما تفعل مع اليونيفيل بين حزب الله وإسرائيل".



ورأى أنه "من الممكن القيام بأمر مماثل بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة".



واعتبر تاياني أن حلّ الدولتين يجب أن يمر عبر تعزيز سيطرة السلطة الفلسطينية، "السلطة الوحيدة" التي تمثل الفلسطينيين على حدّ قوله.



وقال: "حماس "منظمة إرهابية"، نحن لا نتفاوض إطلاقا مع "إرهابيين"، نتفاوض على المستوى السياسي"، متهما حماس باستخدام المدنيين في غزة "دروعا بشرية".



وأكد أن "إيطاليا مقتنعة بوجوب دعم السلطة الفلسطينية، الوحيدة القادرة على أن تبني مع الأمم المتحدة إستراتيجية من أجل دولة فلسطينية جديدة"، قائلا: "يحب القيام بذلك لأنه يجب إعطاء حلم، حل: قيام دولة ديموقراطية قادرة على الاعتراف أيضا بإسرائيل".



وأكد أن "الهدف الأخير هو السلام".



وأعرب من جهة أخرى عن تأييد إيطاليا إقرار "هدنة إنسانية"، معتبرا أنه "لا يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق نار فيما الصواريخ لا تزال تنطلق من غزة".



ورأى أنه "لا يمكننا عدم الاهتمام بخوف سكان إسرائيل المدنيين".