توقيع أكثر من خمسين اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية ودول افريقية

عقد في الرياض مؤتمر اقتصادي سعودي - عربي - أفريقي تم خلاله توقيع أكثر من خمسين اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية ودول افريقية بقيمة أكثر من 500 مليون دولار بمجالات مختلفة من الطاقة واستدامتها والأمن الغذائي والصناعة والتجارة والمال.



ومن المؤتمر، وجه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان انتقدا للدول الكبيرة لعدم وفاءها بمساعدة الدول الفقيرة لمكافحة التغيير المناخي، وذلك قبل انطلاق محادثات Cop28 في دبي في نهاية الشهر الحالي.