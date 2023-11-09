اجتماعان للتحضير للقمة العربية الاستثنائية... فهل توصلت النقاشات الى توافق؟

بلينكن يحذّر من العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وموسكو

بلينكن يحذّر من العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وموسكو

قتلى في غارة أميركية على منشأة عسكرية في سوريا مرتبطة بإيران