الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ساترفيلد: الولايات المتحدة ستعمل على توفير الوقود للمستشفيات في غزة
أخبار دولية
2023-11-09 | 13:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
ساترفيلد: الولايات المتحدة ستعمل على توفير الوقود للمستشفيات في غزة
0
min
ساترفيلد: الولايات المتحدة ستعمل على توفير الوقود للمستشفيات في غزة
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
الولايات
المتحدة
ستعمل
توفير
الوقود
للمستشفيات
التالي
بلينكن يحذّر من العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وموسكو
قتلى في غارة أميركية على منشأة عسكرية في سوريا مرتبطة بإيران
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:27
الاحتمالات مفتوحة على خيارات عدة في ملف قيادة الجيش... والبت مؤجل (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:27
الاحتمالات مفتوحة على خيارات عدة في ملف قيادة الجيش... والبت مؤجل (نداء الوطن)
0
صحف اليوم
00:23
أسرى فلسطينيين مقابل أسرى إسرائيليين... هذه هي الهدنة المقترحة (الجمهورية)
صحف اليوم
00:23
أسرى فلسطينيين مقابل أسرى إسرائيليين... هذه هي الهدنة المقترحة (الجمهورية)
0
صحف اليوم
00:12
قتراح قانون لتعيد فرنسا الأموال التي صادرتها من سلامة إلى اللبنانيين...غيريو يشرح لـ"الأخبار" ما أورده في الاقتراح
صحف اليوم
00:12
قتراح قانون لتعيد فرنسا الأموال التي صادرتها من سلامة إلى اللبنانيين...غيريو يشرح لـ"الأخبار" ما أورده في الاقتراح
0
حال الطقس
00:10
طقس مستقر يستمر للسبت... ماذا في التفاصيل؟
حال الطقس
00:10
طقس مستقر يستمر للسبت... ماذا في التفاصيل؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:23
أسرى فلسطينيين مقابل أسرى إسرائيليين... هذه هي الهدنة المقترحة (الجمهورية)
صحف اليوم
00:23
أسرى فلسطينيين مقابل أسرى إسرائيليين... هذه هي الهدنة المقترحة (الجمهورية)
0
أخبار دولية
17:01
البنتاغون: لا خسائر بشرية في الغارة على مخزن أسلحة مرتبط بإيران في سوريا
أخبار دولية
17:01
البنتاغون: لا خسائر بشرية في الغارة على مخزن أسلحة مرتبط بإيران في سوريا
0
أخبار دولية
17:01
عبداللهيان: نظراً لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة أصبح توسيع نطاق الحرب أمراً لا مفر منه
أخبار دولية
17:01
عبداللهيان: نظراً لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة أصبح توسيع نطاق الحرب أمراً لا مفر منه
0
أخبار دولية
16:29
الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل
أخبار دولية
16:29
الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:04
واشنطن لا تمانع تعيين قائد جديد للجيش (الاخبار)
صحف اليوم
00:04
واشنطن لا تمانع تعيين قائد جديد للجيش (الاخبار)
0
فنّ
05:39
إبنة طوني عيسى حديث الجمهور... نسخة عن والدتها أمونة عيد! (صور)
فنّ
05:39
إبنة طوني عيسى حديث الجمهور... نسخة عن والدتها أمونة عيد! (صور)
0
منوعات
15:02
أرعب السكان... تمساح "ضخم" يتجول في أحد شوارع السعودية (فيديو)
منوعات
15:02
أرعب السكان... تمساح "ضخم" يتجول في أحد شوارع السعودية (فيديو)
0
منوعات
16:30
اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
منوعات
16:30
اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:50
القصف الاسرائيلي لم يتوقف ليلاً على البلدات الجنوبية... ماذا في التفاصيل؟
أمن وقضاء
16:50
القصف الاسرائيلي لم يتوقف ليلاً على البلدات الجنوبية... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
16:29
الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل
أخبار دولية
16:29
الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل
0
أخبار سياسية
15:04
فرنجية للـLBCI: لست في وارد سحب ترشيحي ..وهذا ما قاله قائد الجيش لي
أخبار سياسية
15:04
فرنجية للـLBCI: لست في وارد سحب ترشيحي ..وهذا ما قاله قائد الجيش لي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ثمانون دولة دعيت الى مؤتمر باريس... فلماذا تغيب معظمها؟
تقارير نشرة الاخبار
14:50
ثمانون دولة دعيت الى مؤتمر باريس... فلماذا تغيب معظمها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
فاتورة الكهرباء تنخفض
تقارير نشرة الاخبار
14:12
فاتورة الكهرباء تنخفض
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
مخيم جديد للاجئين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة... فصلٌ ثانٍ من "النكبة"؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
مخيم جديد للاجئين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة... فصلٌ ثانٍ من "النكبة"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من هم فلسطينيو ثمانية وأربعين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
من هم فلسطينيو ثمانية وأربعين؟
0
أخبار دولية
13:40
اسرائيل تقصف محيط المستشفى الاندونيسي... والصورة تتكلم
أخبار دولية
13:40
اسرائيل تقصف محيط المستشفى الاندونيسي... والصورة تتكلم
0
أخبار دولية
13:39
توقيع أكثر من خمسين اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية ودول افريقية
أخبار دولية
13:39
توقيع أكثر من خمسين اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية ودول افريقية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
02:00
"كان رأسها بحجم كرة القدم"... اصطادوا ثعبانًا بحجم خيالي: ظنينا أنه تمساح! (صور)
منوعات
02:00
"كان رأسها بحجم كرة القدم"... اصطادوا ثعبانًا بحجم خيالي: ظنينا أنه تمساح! (صور)
2
منوعات
13:59
دكتور فود يرزق بمولوده الأول… وهكذا رحّب به! (فيديو)
منوعات
13:59
دكتور فود يرزق بمولوده الأول… وهكذا رحّب به! (فيديو)
3
خبر عاجل
03:27
المتحدث باسم حركة حماس في لبنان وليد كيلاني للـLBCI: دخلنا مرحلة جديدة في مسار عملية طوفان الاقصى مع الاعلان عن هدنة قريبة وادخال المساعدات الاغاثية إلى غزة وإبرام صفقة تبادل اسرى ولو جزئية
خبر عاجل
03:27
المتحدث باسم حركة حماس في لبنان وليد كيلاني للـLBCI: دخلنا مرحلة جديدة في مسار عملية طوفان الاقصى مع الاعلان عن هدنة قريبة وادخال المساعدات الاغاثية إلى غزة وإبرام صفقة تبادل اسرى ولو جزئية
4
خبر عاجل
14:43
سليمان فرنجية للـLBCI: قال لي قائد الجيش حرفًيا اليوم "أتمنى الا تذهب المؤسسة العسكرية ضحية التجاذبات" وقلت له سنبحث في صيغة من أجل راحة الجيش
خبر عاجل
14:43
سليمان فرنجية للـLBCI: قال لي قائد الجيش حرفًيا اليوم "أتمنى الا تذهب المؤسسة العسكرية ضحية التجاذبات" وقلت له سنبحث في صيغة من أجل راحة الجيش
5
فنّ
05:39
إبنة طوني عيسى حديث الجمهور... نسخة عن والدتها أمونة عيد! (صور)
فنّ
05:39
إبنة طوني عيسى حديث الجمهور... نسخة عن والدتها أمونة عيد! (صور)
6
منوعات
09:44
طبيب أسنان سوري يُقتل في بريطانيا طعناً حتى الموت... وهذه التفاصيل! (صورة)
منوعات
09:44
طبيب أسنان سوري يُقتل في بريطانيا طعناً حتى الموت... وهذه التفاصيل! (صورة)
7
خبر عاجل
14:06
سليمان فرنجية للـLBCI: للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم "كلا" وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا "كلا" وانما حظوظي هي 50% والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي
خبر عاجل
14:06
سليمان فرنجية للـLBCI: للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم "كلا" وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا "كلا" وانما حظوظي هي 50% والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي
8
آخر الأخبار
10:38
البيت الأبيض: إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة
آخر الأخبار
10:38
البيت الأبيض: إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More