الجيش الاسرائيلي: طائرة مسيرة مجهولة المصدر تتحطم على مدرسة في إيلات



أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت على مدرسة ابتدائية في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل، ما تسبب في أضرار مادية وحالة من الذعر.



وقالت متحدثة باسم الجيش إن تحطّم المسيّرة لم يؤد الى إصابات جسدية، لكن المسعفين قدّموا العلاج لسبعة أشخاص أصيبوا بصدمة، وهو ما أكدته خدمات الإسعاف أيضا.



ولم يعلن الجيش بعد مصدر الطائرة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقها.