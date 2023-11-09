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إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا من دون تسجيل إصابات
أخبار دولية
2023-11-09 | 15:32
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إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا من دون تسجيل إصابات
أعلنت الشرطة الكندية حصول عملية إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في مدينة مونتريال ليل الأربعاء الخميس من دون وقوع إصابات، في حادثة ندد بها رئيس الوزراء جاستين ترودو.
وقال الأخير: "أريد أن أكون شديد الوضوح. ندين هذا العنف المعادي للسامية بأشد العبارات"، وذلك بعدما تحدث عن تزايد "مرعب" في معاداة السامية والإسلاموفوبيا على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
أخبار دولية
إطلاق نار
مدرستين يهوديتين
كندا
معاداة السامية
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